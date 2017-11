Harare 16/11/2017 | 14h02

O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, de 93 anos e no poder há quase quatro décadas, recusou-se a renunciar após uma reunião nesta quinta-feira com generais de seu país que lideraram um golpe de Estado, indicou à AFP uma fonte próxima aos militares.

"Reuniram-se hoje. Ele se recusou a renunciar. Acredito que está tentando ganhar tempo", declarou a fonte.

* AFP