Morreu Malcom Young, cofundador do grupo AC/DC

Paris 18/11/2017 | 13h57

O músico australiano Malcom Young, cofundador do grupo AC/DC com seu irmão Angus, morreu aos 64 anos, anunciou neste sábado a lendária banda de hard rock em sua página no Facebook, homenageando "a força motriz do grupo".

O músico sofria de demência há anos.

"Como guitarrista, compositor e visionário, foi um perfeccionista e um ser único", declarou Angus Young nas redes sociais.

"Como irmão, é difícil expressar por palavras o que ele significou para mim durante minha vida, a ligação que tínhamos e que era única e muito especial", acrescentou.

Guitarrista e confundador do grupo, Malcom Young deixou a banda em 2014 depois do lançamento do álbum "Rock or Bust" em razão de seus problemas de saúde.

Pioneiro do hard rock, o grupo vendeu mais de 200 milhões de álbuns desde 1973 e compôs clássicos como "Highway to Hell", "Let There Be Rock" e "Back in Black".

A notícia da morte de Malcom Young acontece semanas depois do falecimento de seu outro irmão, George Young, considerado o mentor do grupo.

* AFP