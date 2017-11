Morre general chileno Fernando Matthei, ex-membro da junta de Pinochet

Santiago 19/11/2017 | 19h17

Fernando Matthei, general aposentado da Força Aérea do Chile e membro da junta militar da ditadura de Augusto Pinochet, morreu neste domingo aos 92 anos, informou a Instituição.

Em comunicado, a Força Aérea do Chile (FACH) anunciou o falecimento de Matthei no Hospital Institucional, sem mencionar as causas de sua morte.

Matthei integrou a partir de 1978 a junta militar da ditadura de Augusto Pinochet. Ele foi o primeiro a reconhecer na imprensa a derrota do ex-ditador no plebiscito de 5 de outubro de 1988, que decidiu o futuro do regime.

* AFP