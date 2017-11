Monaco empata Besiktas e se complica na Liga dos Campeões

Istambul 01/11/2017 | 17h28

Atual campeão da Ligue 1, o Monaco não conseguiu mais do que empate em 1 a 1 na visita ao Besiktas, nesta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O resultado complica as chances de classificação do time do Principado às oitavas de final da competição. O Monaco é o lanterna do grupo G, com apenas dois pontos, e segue sem vencer.

Ainda assim, os comandados do português Leonardo Jardim saíram na frente com Rony Lopes, aos 46 minutos do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Tosun empatou aos 9 em cobrança de pênalti. O jovem brasileiro Jorge, ex-Flamengo, fez a falta em Quaresma que gerou a cobrança.

Com 10 pontos, o Besiktas lidera com folga a chave, mas não conseguiu aproveitar a força da torcida para se garantir matematicamente no mata-mata do torneio.

Na próxima rodada, o Monaco encara o RB Leipzig em casa. Já os turcos viajam para enfrentar o Porto. Alemães e portugueses ainda entram em campo nesta quarta, para completar a rodada do grupo G.

* AFP