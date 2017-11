Monaco e Borussia Dortmund buscam milagre para seguir na Champions

Paris 20/11/2017 | 15h02

O Monaco e o Borussia Dortmund, em situações complicadíssimas, têm a obrigação de derrotar Leipzig e Tottenham, nesta terça-feira pela 5ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, para manter alguma esperança de classificação às oitavas de final.

No grupo G, a equipe do Principado, semifinalista da competição na edição passada, já não tem o destino nas próprias mãos e precisa vencer o Leipzig e torcer por um tropeço do Porto, que enfrenta fora de casa o Besiktas, líder da chave.

Caso este cenário se confirme, o Monaco decidiria a vaga nas oitavas na última rodada num confronto direto contra o Porto em Portugal.

O Borussia vive situação ainda mais complicada no grupo H. O clube alemão tem quatro pontos, três a menos que o Real Madrid e a seis do líder Tottenham. Com isso, caso Cristiano Ronaldo e companhia vencerem na terça-feira o Apoel, o Borussia estará eliminado da briga por uma vaga na próxima fase.

Em profunda crise com apenas uma vitória nas últimas oito partidas, o Borussia precisa vencer o Tottenham para seguir sonhando com a classificação.

Do lado positivo, os alemães poderão contar com sua grande estrela, o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que foi suspenso de um jogo pelo próprio clube por "motivos disciplinários".

O Real Madrid viaja a Nicósia após a dura derrota sofrida diante do Tottenham na quarta rodada (3-1) e o empate no fim de semana com o rival Atlético de Madrid (0-0) afastou a equipe de Zinedine Zidane a 10 pontos do líder Barcelona no Campeonato Espanhol.

O técnico francês poderá contar com a maioria de suas estrelas, exceto o capitão Sergio Ramos, que quebrou o nariz no sábado contra o Atlético, e o galês Gareth Bale, que se recupera de lesão muscular.

O grupo E é um dos poucos em que nenhuma equipe assumiu se consolidou como favorita. O Liverpool é o líder com oito pontos, mas joga na terça-feira no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán contra um Sevilla que tem somente um ponto a menos.

"Amanhã (terça-feira) será uma chance de certificar nosso primeiro objetivo (classificação às oitavas) diante de um grande adversário, mas em nosso campo", declarou nesta segunda o técnico do Sevilla, o argentino Eduardo Berizzo, em coletiva de imprensa.

Quem também está na disputa por uma vaga neste grupo é o Spartak de Moscou, com 5 pontos, que recebeu o lanterninha Maribor e pode embolar de vez a disputa pela liderança em caso de vitória.

No grupo F, quem manda é o Manchester City, que vem dominando na Champions como na Premier League e já garantiu a classificação às oitavas. O adversário desta terça-feira será o já eliminado Feyenoord.

Pela segunda vaga do grupo, estão na briga Shakhtar Donetsk, 9 pontos, e Napoli, 3 pontos, que se enfrentam nesta terça. A equipe italiana precisa ganhar as duas partidas restantes e torcer por uma derrota ucraniana na última rodada.

-- Programação das partidas desta terça-feira na Liga dos Campeões:

- Grupo E:

(15h00) Spartak de Moscou (RUS) - Maribor (SLO)

(17h45) Sevilla (ESP) - Liverpool (ING)

Classificação: Pts J V E D GP GS SG

1. Liverpool 8 4 2 2 0 13 3 10

2. Sevilla 7 4 2 1 1 8 8 0

3. Spartak de Moscou 5 4 1 2 1 8 5 3

4. Maribor 1 4 0 1 3 1 14 -13

- Grupo F:

(17h45) Napoli (ITA) - Shakhtar Donetsk (UCR)

Manchester City (ING) - Feyenoord (HOL)

Classificação: Pts J V E D GP GS S

1. Manchester City 12 4 4 0 0 12 3 9 (Classificado)

2. Shakhtar Donetsk 9 4 3 0 1 7 5 2

3. Nápoles 3 4 1 0 3 7 9 -2

4. Feyenoord 0 4 0 0 4 3 12 -9

- Grupo G:

(15h00) Besiktas (TUR) - Oporto (POR)

(17h45) Mónaco (FRA) - Leipzig (ALE)

Classificação: Pts J V E D GP GS S

1. Besiktas 10 4 3 1 0 8 3 5

2. Porto 6 4 2 0 2 9 7 2

3. Leipzig 4 4 1 1 2 5 8 -3

4. Monaco 2 4 0 2 2 3 7 -4

- Grupo H:

(17h45) Dortmund (ALE) - Tottenham (ING)

Apoel Nicosia (CYP) - Real Madrid (ESP)

Classificação: Pts J V E D GP GS S

1. Tottenham 10 4 3 1 0 10 3 7 (Classificado)

2. Real Madrid 7 4 2 1 1 8 5 3

3. Dortmund 2 4 0 2 2 4 8 -4

4. APOEL 2 4 0 2 2 2 8 -6

* AFP