Molho de 360 anos está no menu de Trump na Coreia do Sul

Seul 07/11/2017 | 06h07

Entre as iguarias que serão oferecidas ao presidente americano Donald Trump durante um jantar oficial na Coreia do Sul está um molho de soja de 360 anos.

O jantar na Casa Azul, o complexo de edifícios que forma a residência oficial do presidente sul-coreano em Seul, inclui um prato de costela com um "requintado molho de soja de 360 anos", informou o porta-voz do palácio presidencial.

A comida fermentada, incluindo o molho de soja, é uma das bases da gastronomia da Coreia do Sul.

O molho é feito por famosos artesãos e fermentado por décadas - ou séculos - e pode alcançar preços astronômicos.

Em uma feira gastronômica de 2012, um grupo apresentou um molho produzido há 450 anos, que foi vendido por 90.000 dólares.

A refeição também incluirá linguado, o pescado favorito de Trump.

"O menu contém alimentos com sabores locais, tradicionais, que também podem agradar o presidente dos Estados Unidos", afirmou o porta-voz à agência sul-coreana Yonhap.

* AFP