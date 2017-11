Milton Cruz será mantido no comando técnico do Figueirense em 2018

Campeonato brasileiro 18/11/2017 | 00h33 Atualizada em

Técnico Milton Cruz segue no comando técnico do Figueirense em 2018

Técnico Milton Cruz segue no comando técnico do Figueirense em 2018 Foto: Porthus Junior / Agencia RBS

Milton Cruz segue no comando técnico do Figueirense na próxima temporada. A confirmação foi feita pelo investidor Cláudio Vernalha ao repórter Kadu Reis, da Rádio CBN Diário, nesta sexta-feira. Nos bastidores, informações davam contam de que o treinador poderia atuar em outro setor no clube em 2018.

Na coletiva de imprensa após o empate sem gols com o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, o técnico manifestou o desejo de permanecer no clube. Ele chegou a dizer que o assunto seria tratado na próxima semana, em uma conversa com a diretoria.

— Estamos conversando sobre a renovação. Mas eu estava focado em tirar o Figueirense desta situação (rebaixamento). Tenho a intenção de ficar, já falei que gosto de morar em Florianópolis, de trabalhar aqui, tenho a confiança da diretoria. Agora vamos sentar na semana que vem e quem sabe permanecer, esse é meu desejo — afirma Milton.

Leia outras notícias do Figueirense

Acesse a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro