Milton Cruz ressalta grupo do Figueirense e diz que já tem uma base para o ano que vem

Técnico Milton Cruz permanece no comando do Figueirense para a próxima temporada

Um dos responsáveis pela reação do Figueirense no returno da Série B, o técnico Milton Cruz repetiu na coletiva de imprensa desta sexta-feira que "não quer um time, mas um grupo". Após a vitória sobre o Paysandu por 1 a 0, no Orlando Scarpelli, na noite desta sexta-feira, o treinador lembrou que o grupo, mais uma vez, deu uma demonstração de força.

— Neste período que estou aqui, sempre falei da força de jogar no Scarpelli, e a importância do grupo, não queria um time, mas um grupo. Hoje (sexta) não foi surpresa nenhuma pra mim colocar esses jogadores. Um deles o Alisson, sempre confiei nele, Abuda, Xuxa, que estavam sem jogar e pude avaliar. Conseguimos fazer um grande jogo, poderíamos ter ampliado o placar. Estou contente, feliz, queria dar abraço a cada um (torcedores), não é fácil vir num jogo como esse, às 21h30min, eles vieram, nos apoiaram — disse Milton.

Xuxa marca e Figueirense se despede com vitória sobre o Paysandu

No duelo dos catarinenses, Figueirense conseguiu superar o Criciúma na última rodada do campeonato. Ambos terminaram a Série B deste ano com 48 pontos. Porém, o Figueira fica na frente pelos critérios de desempate. Rivalidade à parte, o Alvinegro inicia agora a preparação para a próxima temporada.

— Acho que a gente montou uma base, Marco Antônio, Jorge Henrique, Zé Antônio, João paulo, jogadores que têm uma bola liderança dentro do grupo. Procurei colocar outros jogadores pra que a gente pudesse avaliar. Com o tempo, você tem uma base e eu vou trabalhar em cima dessa base pra começar o ano. Quero montar grupo como montei, quero contar com todos — projetou Milton.

O grupo do Figueirense se reapresenta no dia 2 de janeiro.

