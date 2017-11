Milton Cruz repete escalação do Figueirense para enfrentar o Oeste

Série B 07/11/2017 | 08h00 Atualizada em

Cinco jogos para conquistar uma vitória e um empate. Se conseguir completar essa tarefa na reta decisiva da Série B, o Figueirense espanta de vez o fantasma do rebaixamento que assombrou o Scarpelli por mais da metade do campeonato. E o Furacão pode pegar um atalho para assegurar a permanência a partir das 20h30min desta terça-feira, contra o Oeste, na Arena Barueri.

Na teoria, o caminho do Figueira é simples. Com as vitórias nos últimos dois confrontos em casa, o time chegou aos 42 pontos. Com mais quatro pontos, a equipe alcança os 46, pontuação que, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, as chances de rebaixamento são mínimas (0,81%).

Para obter a soma, duas das cinco partidas serão em casa – contra América-MG, no sábado, e Paysandu, no dia 25. Mas a permanência pode ser garantida longe do Scarpelli. Basta conquistar pontos nos jogos contra Oeste e, depois, diante de Vila Nova, no dia 14, e Juventude, no dia 18.

O Oeste ocupa a parte de cima da tabela (quinto colocado, com 55 pontos) e luta pelo acesso à elite. Já o Figueirense precisa encerrar o jejum de vitórias fora. A última foi contra o Paysandu, em agosto, antes de o treinador Milton Cruz assumir a equipe. O treinador, aliás, ainda não venceu com o Alvinegro quando saiu de Florianópolis.

Para o duelo desta terça, o técnico pode repetir a equipe que venceu o Brasil-RS, em casa, na última rodada. Naylhor e Ferreira devem ser mantidos na zaga. Na frente, André Luís também deve permanecer no ataque, com o artilheiro do time, Henan, na reserva.

— Temos um elenco muito qualificado. O pessoal que entra dá conta do recado. Na zaga, que acho que ainda não tinha jogado junto, não tomaram gol. Para ver a força que o elenco tem. Estamos focados em conseguir fazer esses três pontos, e somar até o final — garante André Luís.

Ficha técnica

Oeste: Rodolfo; D. Borges, Joilson (A. Vinícius), Leandro Amaro e Guilherme Romão; Lídio, Betinho, Mazinho e Raphael Luz; Robert e Gabriel Vasconcelos. Técnico: Roberto Cavalo.

Figueirense: Saulo; Dudu, Ferreira, Naylhor e João Lucas; Zé Antônio, Dudu Vieira, Marco Antônio, Renan Mota e Jorge Henrique; André Luís. Técnico: Milton Cruz.

Arbitragem: Pablo dos Santos Alves, auxiliado por Oberto da Silva Santos e Kildenn Tadeu Morais de Lucena (trio da PB).

Data e horário: nesta terça-feira, às 20h30min

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Acesse a tabela da Campeonato Catarinense

Leia outras notícias do Figueirense