Milton Cruz enaltece grupo do Figueirense: "Estou orgulhoso"

Técnico Milton Cruz segue sem perder com o Figueirense no Orlando Scarpelli Foto: Luiz Henrique / Figueirense

Sem saber o gosto de derrota no Orlando Scarpelli, o técnico Milton Cruz colhe os frutos do trabalho realizado até aqui no Figueirense. São seis vitórias seguidas em casa e um empate, diante do Goiás, no jogo de estreia do treinador. Na coletiva de imprensa depois de vencer o Brasil de Pelotas por 2 a 0, gols de Jorge Henrique e André Luís, na tarde deste sábado, o treinador voltou a enaltecer o grupo alvinegro.

— Não era time que queria montar e, sim, grupo. Estou orgulhoso, seis vitórias e um empate contra o Goiás, jogo que nós merecíamos ter ganho, mas é do futebol. Quero parabenizar o grupo pela entrega, jogo complicado contra time que se fecha muito, tivemos bola na trave no início. O grupo está de parabéns, sempre frisei a força da torcida, do nosso estádio, pra ser forte aqui, algo que não estava acontecendo — destaca Milton Cruz.

O Figueira ainda não escapou em definitivo do terror do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 12ª colocação, com 42 pontos. O próximo compromisso da equipe é contra o Oeste, às 20h30min de terça-feira, na Arena Barueri.

— Tenho acompanha jogos do Oeste, é sempre complicado, tem jogadores rápidos e de muita habilidade. Mas acho que temos time pra jogar de igual pra igual com eles, conseguir vitória fora de casa, somar pontos que campeonato é complicado e, neste momento, precisamos somar o maior número de pontos possíveis — projeta o treinador.

