"Messi faz parte da história do Barça", diz Rakitic

Turim 21/11/2017 | 18h52

"Messi faz parte da história do Barça", garantiu nesta terça-feira o meia croata Ivan Rakitic, que demonstrou confiança na renovação de contrato do craque argentino.

"Vejo Lionel como sempre, o carinho que tem da torcida, da direção e do vestiário. Messi é parte do escudo e tem que estar aqui. Acredito que vai ficar aqui para sempre. Toda sua trajetória marca muito o que significa para o Barcelona. Eu quero é jogar com Leo e ainda restam muitas viagens para fazermos juntos", respondeu Rakitic sobre pergunta relacionada à renovação de contrato de Messi.

O tema é constante em Barcelona e preocupa os torcedores do clube catalão.

"Confio em nosso presidente e em Messi. É preciso deixar que ele tome a decisão tranquilamente", acrescentou.

O Barcelona anunciou em julho um acordo para renovar com Messi até 2021, mas ao que tudo indica o jogador ainda não assinou o contrato.

Os catalães visitam a Juventus na quarta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

* AFP