Messi encerra suspense e renova contrato com Barcelona até 2021

Barcelona 25/11/2017 | 13h42

O astro argentino Lionel Messi assinou sua renovação com o FC Barcelona, neste sábado, ampliando o vínculo com o clube catalão até 2021, o que encerra o suspense sobre seu futuro.

"O FC Barcelona e o jogador Lionel Messi assinaram um novo contrato até 30 de junho de 2021, com cláusula de rescisão está fixada em 700 milhões de euros. Desta maneira, o craque argentino de 30 anos finalizaria seu contrato depois de 17 temporadas com o time principal", escreveu o Barça em comunicado.

A foto do jogador assinando a renovação encerra um processo que começou em julho, quando o clube anunciou a renovação até 2021.

"Estou feliz em continuar na minha casa. Sempre quis fazer minha carreira aqui e meu sonho era terminar no Barcelona. Vamos a caminho disso", declarou Messi à televisão oficial do clube.

Pouco depois, começaram a surgir informações na imprensa que indicavam que o atacante ainda não havia assinado o contrato. A falta da firma a poucos meses do fim do vínculo abriam a chance de deixar o atleta livre para negociar com outras equipes em janeiro.

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, tratou de tranquilizar os torcedores da equipe explicando que o contrato já havia sido assinado pelo pai e pelo agente do jogador. Ambos tinham poderes para isso.

Bartomeu garantiu que a "assinatura protocolar" do jogador era só uma questão de agenda, mas o burburinho persistiu.

A foto da assinatura certamente vai acalmar os ânimos da torcida catalã, que ainda não esqueceu a traumática saída de Neymar para o Paris Saint-Germain, que pagou 222 milhões de euros para cobrir sua cláusula de rescisão.

"Nós barcelonistas estamos de parabéns. Continuamos desfrutando do melhor jogador da história do futebol", tuitou o presidente após a assinatura do contrato.

Decidido a evitar que algo similar acontecesse com a estrela do time, Bartomeu não exitou em colocar uma altíssima cláusula de rescisão para afastar qualquer tentação de outro clube em contar com o argentino.

Sendo assim, Messi vai continuar fazendo história no Barcelona, onde já é o maior artilheiro da história da equipe com 523 gols em 602 jogos. "La Pulga" conquistou quatro Ligas dos Campeões e oito Campeonatos Espanhóis com a camisa azul-grená até agora.

Em títulos individuais, Messi conquistou cinco Bolas de Ouro. Na sexta-feira, recebeu a quarta Chuteira de Ouro por ser o maior artilheiro das ligas europeias na última temporada ao marcar 37 gols.

* AFP