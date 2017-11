Maurinho treina entre os titulares e pode ser novidade no Avaí

jogo decisivo 19/11/2017 | 18h00 Atualizada em

No último trabalho antes de enfrentar o Palmeiras, o técnico Claudinei Oliveira trocou um volante por um atacante no Avaí. Maurinho atuou ao lado de Rômulo e Junior Dutra no treinamento deste domingo, com a saída de Simião. O time ainda terá a alteração no gol devido ao terceiro cartão amarelo de Douglas, com a entrada de Kozlinski.

Com a entrada de Maurinho, Pedro Castro foi deslocado para a segunda função de marcação ao lado de Judson. O Leão precisa de gols para vencer o time paulista no jogo marcado para as 20h desta segunda-feira, na Ressacada, e seguir com chances de escapar do rebaixamento na Série A.

Provável time: Kozlinski; Maicon, Betão, Alemão e João Paulo; Judson, Pedro Castro e Marquinhos; Júnior Dutra, Rômulo e Maurinho.

O meia Marquinhos destaca a qualidade do Palmeiras, mas lembra que o futebol não é uma "ciência exata". Para o ídolo azurra, o confronto desta segunda é uma decisão.

— Palmeiras é uma equipe qualificada, individualmente acima da média. Futebol é um esporte apaixonante por isso, nem sempre o melhor time vence e temos que nos agarrar nisso. É fazer desse jogo uma decisão. Sabíamos que a tabela seria complicada no fim, mas temos dois jogos em casa. É ter tranquilidade, o torcedor é passional, se estivermos bem, ele vai nos aplaudir. A cobrança vai vir, mas não temos que reclamar do torcedor — ressalta.

Marquinhos ainda disse enfatiza a necessidade do Leão mostrar a força da Ressacada.

— Sempre foi nosso palco das glórias e temos que acreditar que a Ressacada é do Avaí. Quem manda aqui é o Avaí. Cabe nesse momento aos jogadores mais experientes buscar as coisas positivas. E que ele venha com esse espírito, fazer um grande jogo. Claro que nosso retrospecto em casa é ruim, mas temos que ver o lado positivo — salientou.

