Roma 21/11/2017 | 13h27

A Udinese anunciou, nesta terça-feira, que Luigi Del Neri renunciou ao cargo de treinador deixando o time na 14º posição da Serie A, e confirmou Massimo Oddo como seu substituto.

Del Neri, de 67 anos, assumiu o time na metade da última temporada. Antes, teve passagens por Parma, Juventus, Chievo Verona, Sampdoria e Palermo.

Massimo Oddo, ex-técnico do Pescara e campeão do Mundo com a Azzurra em 2006 como jogador, foi anunciado para dar sequência ao trabalho da equipe.

* AFP