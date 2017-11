Marquinhos volta a treinar e está disponível para jogar pelo Figueirense

Série B 09/11/2017 | 13h42 Atualizada em

O Figueirense retomou os treinamentos após o empate em 1 a 1 com o Oeste na última terça-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco trabalhou no CFT do Cambirela nesta quinta-feira e com uma novidade entre os jogadores. Recuperado de lesão na lesão panturrilha, o zagueiro Marquinhos trabalhou normalmente e fica disponível ao técnico Milton Cruz para o próximo compromisso alvinegro no torneio.

Às 17h30min de sábado, no Orlando Scarpelli, o Figueira recebe o América-MG. O técnico Milton Cruz pode promover o retorno do capitão ou manter a dupla Ferreira e Naylhor. Em contrapartida, ele não poderá contar com Zé Love. O atacante teve diagnosticada lesão muscular na coxa direite e carece de duas semanas para a recuperação.

Outras baixas são dos laterais-esquerdos Guilherme Lazaroni e João Paulo. O primeiro foi titular contra o Oeste, recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Já o segundo que teve boas atuações como meia está lesionado e continua em tratamento no departamento médico.

Nesta quinta, os atletas que atuaram a maior parte do tempo no empate na Arena Barueri fizeram atividades regenerativas, enquanto os demais trabalharam em campo reduzido. Nesta sexta, o treino apronto será no período da manhã, no gramado do Orlando Scarpelli. No dia seguinte há o duelo contra o vice-líder América-MG.