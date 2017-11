Marquinhos espera desfecho no fim de ano para saber se fica no Figueirense

Série B 23/11/2017 | 21h30 Atualizada em

Enquanto o Figueirense encaminha renovações de atletas do atual plantel, o zagueiro Marquinhos apenas espera. O jogador tem interesse em ficar para a sua quinta temporada no clube. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, ele manifestou que pretende terminar a carreira no Figueira. Porém, é refém do aguardo. A acusação de dopping e o julgamento sem data marcada atam suas mãos para pegar a caneta e assinar um novo contrato com o Alvinegro.

— Meu plano é ficar. Tirei 50% do peso das costas com a permanência, mas tem meu no problema de dopping. Ainda não tem nada resolvido, sem data de julgamento. Resta esperar tudo ajeitar para depois pensar em 2018. Vou esperar para resolver, e que seja pelo lado bom. A conversa já existiu, mas tem esse problema — lamenta o defensor.

Figueirense acerta a renovação de Zé Antônio, Jorge Henrique, João Paulo e André Luís

Identificado com o Furacão, Marquinhos sente que tem uma missão não cumprida para com o clube e sua torcida: o retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas ele não quer ficar apenas nisso e pensa a longo prazo.

— Tem que ser bom para mim e para o clube, para ambas as partes. Não quero ficar aqui só com o nome. Quero terminar a minha carreira no Figueirense. Não sei quando vai ser, porque se você se sente bem e o clube acha que está bem, vamos acertando. Tenho carinho grande pelo clube e a dívida de recolocar o Figueirense na Série A. Temos isso na cabeça e temos de trabalhar em prol disso. Estou há quatro anos e temos dois títulos do Catarinense. Estou acostumado a vencer aqui e queremos disputar também um título nacional. O Figueirense tem entrado nos trilhos e assim pode alcançar isso — vislumbra Marquinhos.

Nesta sexta-feira, às 21h30min, o Figueira faz seu último jogo na temporada. O time se despede desta edição da Série B diante do Paysandu.

Leia outras notícias do Figueirense

Confira a tabela da Série B do Brasileiro