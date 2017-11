Manual de sobrevivência: confira o caminho do Avaí para tentar seguir na luta na Série A

Campeonato Brasileiro 22/11/2017 | 07h12 Atualizada em

Vitórias para que te quero. Com duas rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, o Avaí segue com chances de continuar na elite nacional. O triunfo sobre o Palmeiras, na última segunda-feira, deu esperanças ao torcedor e também estimulou sua imaginação. Afinal, a partir de agora, os azurras dependem também dos resultados dos adversários para alcançar a permanência na Série A.

O Leão vai enfrentar o Atlético-PR e pode terminar a penúltima rodada fora da zona de rebaixamento caso conquiste a vitória e haja uma combinação de resultados nos dois jogos que envolvem adversários diretos na briga para ficar. Ponte Preta e Vitória jogam entre si também às 17h de domingo em Campinas, enquanto o Sport, outro envolvido, encara o Fluminense no Maracanã no dia anterior.

Mesmo com o pior resultado diante dos paranaenses, uma derrota, o Avaí ainda tem a possibilidade de entrar na rodada final do campeonato com chance de lutar pela permanência. Mas para isso, depende da combinação de resultados das partidas entre os três adversários diretos. Confira os caminhos possíveis para que o Leão fique na Série A do Campeonato Brasileiro logo abaixo.

Terminada a 36ª rodada, os azurras têm 11,9% de chance de ficar na elite nacional. Também conforme o Departamento de Matemática da UFMG, que calcula probabilidades do Brasileirão, o Sport tem 88,2% de ser rebaixado, enquanto a Ponte Preta tem 84% e o Vitória 37%. O Coritiba ainda está ameaçado, com 2,7%, e o Atlético-GO já está na Série B do próximo ano.

As combinações de acordo com os resultados do Leão contra o Atlético-PR

Vitória

O triunfo mantém a equipe azurra com chances de escapar do rebaixamento independente dos resultados dos dois jogos que envolvem os adversários diretos. O Avaí ainda termina a penúltima rodada fora da zona de degola se Ponte Preta e Vitória empatarem e o Sport não vencer o Fluminense, no melhor cenário. No pior, com Sport e Vitória vencedores, na última rodada do Brasileirão o Leão precisaria ganhar do Santos e torcer para que os dois adversários não vençam o último jogo, e com o Coritiba envolvido se perder ou empatar com o São Paulo neste domingo.

Empate

Fica vivo apenas se o Vitória não ganhar da Ponte Preta, independente do resultado do Sport. Caso fique na igualdade na Ressacada, o Leão teria melhores chances de escapar do rebaixamento com empate no jogo em Campinas e derrota dos pernambucanos. Desta forma, chegaria à rodada final com 40 pontos, empatado com a Ponte Preta e com um a menos que o Leão baiano, mas só escaparia com vitória sobre o Santos e derrota do Vitória diante do Flamengo.

Derrota

Só continua vivo com o empate entre Ponte e Vitória combinada com derrota do Sport para o Fluminense. Se isso ocorrer, na última rodada o Avaí tem de ganhar na Vila Belmiro e torcer para que o Vitória seja derrotado pelo Flamengo e Ponte Preta e Sport não passem de empates contra Vasco e Corinthians, respectivamente.

