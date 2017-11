Makelele é novo técnico do AS Eupen, lanterna do campeonato belga

Bruxelas 06/11/2017 | 11h12

Ex-jogador de Real Madrid e da seleção francesa, o meia Claude Makelele foi nomeado treinador do As Eupen, nesta segunda-feira, segundo anúncio do clube lanterna do campeonato belga.

O francês vai deixar o cargo de auxiliar técnico no Chelsea para ocupar o espaço deixado pelo espanhol Jordi Condom.

A equipe belga é propriedade de um grupo de investidores do Catar e tem apenas 10 pontos em 14 jogos no campeonato local.

"Makelele dispõe de muitas conquistas como jogador e uma sólida experiência como treinador a nível internacional. Foi o motor de cada um dos times em que jogou", indicou o AS Eupen.

Quando jogador, Makelele conquistou a Eurocopa de 2000 com a França. Em 2002, levantou a Liga dos Campeões com o Real Madrid.

Já como técnico, foi auxiliar do Paris Saint-Germain entre 2011 e 2013 e passou pelo Bastia, antes de assumir o cargo de ajudante dos Blues em janeiro.

* AFP