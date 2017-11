Maicon mostra confiança em alcançar meta: "Temos tudo para deixar o Avaí na Série A"

Brasileirão 14/11/2017 | 15h05 Atualizada em

O Avaí tem quatro rodadas para tentar alcançar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Com as derrotas recentes, para Coritiba, Bahia e o Corinthians, a missão azurra ficou ainda mais difícil. Diante do Cruzeiro, às 19h15min desta quarta-feira, no Mineirão, a equipe joga pela esperança de se manter vivo na luta contra o rebaixamento. É este o sentimento que carrega o lateral-direito Maicon. O experiente jogador demonstra confiança em alcançar a o objetivo, por mais complicado que seja.

— Jogador nunca quer passar isso, mas a gente se propôs a deixar o time na Série A e vamos fazer isso até o último jogo. Mas temos tudo para deixar o time na primeira divisão — disse o ala, em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira.

Campeões da Copa do Brasil e em boa colocação no Campeonato Brasileiro, os celestes estão em posição bem mais confortável. Porém, nem por isso, acredita Maicon, o Leão terá tarefa facilitada em Belo Horizonte. De acordo com o lateral, a equipe vai direcionar todas as forças nesta partida.

— A gente tem que pensar jogo a jogo, não adianta querer pensar que vai ganhar os quatro (jogos). O Cruzeiro é o jogo da nossa frente. Sabemos que vai ser difícil, no Mineirão, mas estamos trabalhando e descansando, porque fazer jogos seguidos não dá muito tempo para treinar, mas estamos tranquilos — apontou.

