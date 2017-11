Lyon empata com Montpellier e se distancia do líder PSG

Paris 19/11/2017 | 20h12

O Lyon (3º), incapaz de derrotar o Montepellier (8º) em casa (0-0), neste domingo pela 13ª rodada do Campeonato Francês, se distanciou a nove pontos do líder Paris Saint-Germain, que no sábado derrotou por 4 a 1 o Nantes.

A lição que ficou da partida deste domingo para o técnico Bruno Genesio é que a vida é bem mais difícil sem Nabil Fekir. O meia, que cumpre suspensão, não jogou e o Lyon viu encerrada sua sequência de 6 vitórias seguidas em todas as competições.

Para não perder o lugar no pódio, os lioneses precisavam que o Olympique (4º) não vencesse o Bordeaux (9º), e o clube de Marselha ajudou, ficando no 1 a 1 com os Girondins.

Na outra partida já encerrada deste domingo, O Nice (16º), sem o suspenso italiano Mario Balotelli, abriu o placar com Pierre Lees-Melou (40), mas deixou o Caen (6º) empatar a partida nos segundos finais com Ronny Rodelin (90+2) e teve que se contentar com o 1 a 1.

-- Resultados da 13ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

Lille - Saint-Etienne 3 - 1

Amiens - Monaco 1 - 1

- Sábado:

Paris SG - Nantes 4 - 1

Dijon - Troyes 3 - 1

Guingamp - Angers 1 - 1

Toulouse - Metz 0 - 0

Strasbourg - Rennes 2 - 1

- Domingo:

Caen - Nice 1 - 1

Lyon - Montpellier 0 - 0

Bordeaux - Olympique de Marselha 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 35 13 11 2 0 43 9 34

2. Monaco 29 13 9 2 2 35 13 22

3. Lyon 26 13 7 5 1 32 15 17

4. Olympique de Marselha 25 13 7 4 2 27 18 9

5. Nantes 23 13 7 2 4 12 13 -1

6. Caen 19 13 6 1 6 9 14 -5

7. Saint-Etienne 18 13 5 3 5 14 18 -4

8. Montpellier 17 13 4 5 4 9 8 1

9. Bordeaux 17 13 4 5 4 17 19 -2

10. Toulouse 16 13 4 4 5 12 17 -5

11. Rennes 15 13 4 3 6 15 17 -2

12. Dijon 15 13 4 3 6 17 22 -5

13. Troyes 15 13 4 3 6 13 18 -5

14. Guingamp 15 13 4 3 6 14 22 -8

15. Angers 14 13 2 8 3 17 20 -3

16. Nice 14 13 4 2 7 15 20 -5

17. Estrasburgo 13 13 3 4 6 15 24 -9

18. Lille 12 12 3 3 6 12 16 -4

19. Amiens 12 12 3 3 6 8 14 -6

20. Metz 4 13 1 1 11 5 24 -19

* AFP