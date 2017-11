 Loetz: Joinville cotada para receber fábrica de carros elétricos /

Joinville 02/11/2017 | 07h15 Atualizada em

Joinville disputa fábrica de carros elétricos da Velfera Holdings Inc. Conversas com o governo do Estado, com a Prefeitura e com a agência Investe Santa Catarina já aconteceram.

Vincent Damai e Francisco Lucena, presidente e vice-presidente, respectivamente, são os interlocutores da companhia. Representantes da companhia tiveram reunião preliminar com o prefeito Udo Döhler e com o secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, Danilo Conti, na sexta-feira.

Danilo afirma que ficaram “animados com a cidade e estão bastante sensíveis a optar por Joinville”. A prospecção de terrenos será feita em momento posterior.



