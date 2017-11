Loetz: Grupo de restaurantes de Joinville fatura R$ 41 milhões /

Livre Mercado 24/11/2017 | 03h00 Atualizada em

O grupo Maná do Brasil, com sede em Joinville, passou de um faturamento de pouco mais de R$ 6 milhões em 2008, para R$ 23,3 milhões em 2012, saltando para R$ 41 milhões em 2016. O crescimento gera resultados: iniciou como uma empresa familiar no bairro Aventureiro e hoje conta com 70 filiais nos Estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Alagoas e Mato Grosso, produzindo 460 mil refeições/mês. De acordo com a sócia e diretora comercial, Silvia Coleraus, a meta é atender 105 restaurantes no país, até 2020. Na região metropolitana de Curitiba a empresa cadministra 30 restaurantes. Na foto, a vista aérea do entreposto de carnes do grupo., localizado em Joinville. As carnes utilizadas em todos os restaurantes administrados são fornecidos por essa unidade.



KRONA PLANEJA EXPANSÃO

A Krona é a terceira marca mais relevante de tubos e conexões do país, atrás da líder Tigre; e da Amanco. Neste ano, o faturamento cresce no nível da inflação. A empresa emprega 1200 trabalhadores. O diretor Valdecir Kortmann identifica recuperação de vendas no varejo de material de construção, e relata planos de construir mais duas fábricas nos próximos cinco anos: uma e na região Sudeste e outra no Centro-Oeste do país. O timing dependerá do ritmo da economia. Atualmente, a empresa joinvilense tem três fábricas: duas em Joinville, e uma em Marechal Deodoro, no Estado de Alagoas.

TECNOLOGIA

A partir de 2018, ao movimento Startups Santa Catarina vai "incorporar" o Joinville Startups em seu calendário oficial de eventos. Isso significa que o programa local, e por consequência, os trabalhos da Softville e das demais organizações voltadas à tecnologia e inovação joinvilenses serão mostrados nas diferentes regiões do Estado.

MEIRELES NA FIESC

O ministro da Fazenda Henrique Meireles fala, nesta sexta-feira, dia 24, na Fiesc, sobre cenário econômico. Será entregue documento chamado Agenda estratégica da indústria de Santa Catarina, com sugestões e propostas voltadas ao interesse da competitividade empresarial. Em dez pontos, trata de política macroeconômica, agenda microeconômica, mercado de trabalho, política industrial e produtividade, e relações internacionais.

CRÉDITO

Levantamento da Serasa Experian indica que a demanda das empresas por crédito aumentou 7% em outubro, deste ano na comparação com igual mês do ano passado. De setembro para outubro de 2017 a alta foi de 0,7%.

LAMENTÁVEL

A decisão do Ibama, via portaria 36, em fechar o escritório de Joinville (ver reportagem nesta edição) é uma porta escancarada para quem quer cometer crimes ambientais.

INCORPORAÇÃO

A Totvs fará assembleia extraordinária no dia 20 de dezembro. Na ocasião vai aprovar a incorporação da subsidiária Virtual Age e também será confirmado o nome de Claudia Elisa de Pinho Soares como membro do conselho de administração.

