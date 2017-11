Loetz: Faturamento da indústria de Santa Catarina cresce 5% em um ano /

Joinville 04/11/2017 | 08h00 Atualizada em

Uma boa notícia vinda de pesquisa da Fiesc revela indicadores econômicos positivos da indústria catarinense na comparação anual de setembro de 2016 para setembro de 2017. De um ano para outro, houve alta expressiva, tanto no faturamento (5,23%), quanto nas horas trabalhadas na produção (3,18%). A utilização da capacidade instalada se manteve estável, ao redor de 80%, como demonstra a tabela. Isso quer dizer que a crise grave, vivenciada ao longo dos últimos três anos, acabou.

A notícia menos boa é a que compara desempenhos mensais recentes: a indústria de Santa Catarina vendeu 3,7% a menos em setembro deste ano no comparativo com o mês anterior. O levantamento estatístico ainda nos informa que, na mesma base comparativa, a utilização da capacidade instalada recuou 1,2 ponto percentual, e a massa salarial diminuiu 0,9%. E mais: as horas trabalhadas na produção e o pessoal empregado cresceram 0,3% nos dois indicadores, o que configura estabilidade, com leve viés de alta.

Todas estas variações mensais, verificadas neste ano, refletem oscilações próprias de uma economia em processo de recuperação. Por isso, devem ser encaradas com naturalidade..



Ambiente nacional

Os dados divulgados pela Confederação Nacional da Indústria, para o mesmo período – de agosto de 2017 para setembro de 2017) – para o conjunto do setor no País, indica queda do faturamento de 0,9%. Em setembro, a utilização da capacidade instalada da indústria brasileira diminuiu 0,2 ponto percentual em relação a agosto. O cenário catarinense, tanto para as horas trabalhadas quanto para o pessoal empregado, demonstra leve alta de 0,3%, nos dois quesitos, havendo estabilidade no contexto nacional.