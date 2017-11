Lisboa e Istambul aspiram sediar final da Liga do Campeões 2020

Paris 03/11/2017 | 15h12

O estádio da Luz de Lisboa e o estádio Olímpico Atatürk de Istambul são candidatos para sediar a final da Liga dos Campeões 2019-2020, segundo anúncio da Uefa nesta sexta-feira.

A decisão vai ser realizada em junho de 2018. As Federações europeias podiam apresentar candidaturas para organizar o evento até o dia 31 de outubro.

Em 2018, a decisão vai ser no Olímpico de Kiev, na edição seguinte, no Wanda Metropolitano, o novo campo do Atlético de Madri.

Para a final da Liga Europa de 2020, os candidatos são a Arena Gdansk da Polônia e o estádio do Dragão, no Porto. A final deste torneio vai ser realizada em Lyon, em 2018, e em Baku, em 2019.

* AFP