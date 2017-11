Beirute 22/11/2017 | 08h07

O primeiro-ministro libanês, Saad Hariri, informou nesta quarta-feira (22) que sua demissão, anunciada no início de novembro em Riad, foi suspensa a pedido do presidente Michel Aoun.

"Discuti minha demissão com o presidente da República, que me pediu para esperar antes de apresentá-la (...) para permitir mais consultas (...) Aceitei esse pedido", declarou Hariri, após encontro com Aoun.

* AFP