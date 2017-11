Líbano acusa Arábia Saudita de manter premiê Hariri em detenção

Beirute 15/11/2017 | 12h57

O presidente do Líbano, Michel Aun, elevou o tom nesta quarta-feira (15) contra a Arábia Saudita, acusando-a de manter em detenção o primeiro-ministro Saad Hariri, no momento em que a França pressiona pelo retorno do líder ao seu país.

Hariri não retornou ao Líbano desde que anunciou inesperadamente em Riad sua demissão em 4 de novembro. Sua liberdade de movimento é objeto de especulações, apesar de o líder libanês insistir estar "livre" e pronto para retornar.

Uma semana após a visita do presidente francês Emmanuel Macron à Arábia Saudita, a França multiplica as iniciativas para obter esse retorno, e o chanceler Jean-Yves Le Drian deve viajar a Riad nesta quarta-feira à noite.

Uma reunião está prevista com o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, mas o chefe da diplomacia francesa também deve se reunir com o próprio Saad Hariri.

Nesta quarta, Macron afirmou, através do porta-voz do governo, que deseja que Hariri "reafirme, confirme, no Líbano, sua vontade de renunciar, se essa for sua escolha".

Diante das especulações, o chefe de Estado libanês levantou o tom contra Riad.

"Nada justifica que Hariri não esteja de volta após 12 dias. Assim, consideramos ele um cativo e detido, o que é contrário à Convenção de Viena" que rege as relações diplomáticas entre os países, indica um tuíte da presidência libanesa, citando Aun.

"Não se trata de uma renúncia, mas de uma agressão contra o Líbano, sua independência e dignidade", acrescentou, dizendo que "o primeiro-ministro goza de imunidade diplomática", de acordo com esta convenção.

"Nós não vamos aceitar que ele permaneça refém", acrescentou Aun, que disse não ser capaz de entrar em contato Hariri.

O presidente libanês foi eleito em 2016 graças ao apoio do Hezbollah xiita, rival de Hariri. Dois meses depois, este último formou seu governo com esses rivais graças a um compromisso.

Saad Hariri, um protegido de Riad, justificou sua renúncia pelos desmandos em seu país do Irã e do Hezbollah.

Diante da crescente emoção em seu país, garantiu em uma entrevista no domingo estar "livre".

"Quero reiterar e certificar de que estou muito bem", garantiu Hariri em uma aparente resposta às declarações de Aun. "Eu retornarei se Deus quiser ao meu querido Líbano como prometi a vocês", acrescentou.

Aun, por sua vez, repetiu sua posição sobre a renúncia do primeiro-ministro: "Não podemos tomar uma decisão sobre uma renúncia que tenha sido apresentada no exterior".

"É preciso que ele volte ao Líbano para apresentar sua demissão, reconsiderar sua decisão ou discutir seus motivos", proclamou o presidente libanês.

Sua renúncia foi percebida como uma noa disputa entre a Arábia Saudita sunita e o Irã xiita. As duas potências do Oriente Médio já se enfrentam em outros assuntos regionais, como as guerras do Iêmen e da Síria.

