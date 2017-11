Lewandowski faz dois, Bayern vence e se isola na liderança

Berlim 18/11/2017 | 18h12

Com direito a dois gols do polonês Robert Lewandowski, o Bayern de Munique venceu por 3 a 0 o Augsburg (10º), neste sábado pela 12ª rodada do Campeonato Alemão, um resultado que permite à equipe bávara escapar na liderança da tabela.

Com a vitória, o Bayern chega a 29 pontos e abre 6 de vantagem sobre o RB Leipzig (2º), que ficou no empate de 2 a 2 com o Bayer Leverkusen (9º).

O terceiro colocado e o Borussia Dortmund (20 pts), que vem despencando na tabela e foi derrotado na sexta pelo Stuttgart (11º).

Na Allianz Arena, antes de Lewandowski balançar as redes duas vezes (38 e 49 minutos), o chileno Arturo Vidal abriu o placar aos 31 minutos de jogo, aproveitando um rebote na área.

Em outras partidas encerradas deste sábado, o Hoffenheim (4º) empatou em 1 a 1 com o Eintracht Frankfurt (6º) e igualou em pontos o Borussia Dortmund, enquanto o Mainz (12º) derrotou por 1 a 0 o lanterninha Colônia e Wolfsburg (13º) venceu por 2 a 1 o Freiburg (16º).

Na última partida do dia, o Hertha Berlim (14º) foi derrotado em casa pelo Borussia Monchengladbach por 4 a 2, um resultado que vez o time visitante pular provisoriamente do 8º para o 3º lugar.

- Resultados da 12ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

Stuttgart - Borussia Dortmund 2 - 1

- Sábado:

Bayern de Munique - Augsburg 3 - 0

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1 - 1

Bayer Leverkusen - RB Leipzig 2 - 2

Mainz - Colônia 1 - 0

Wolfsburg - Freiburg 3 - 1

Hertha Berlim - B. Moenchengladbach 2 - 4

- Domingo:

(12h30) Schalke 04 - Hamburgo

(15h00) Werder Bremen - Hannover

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 29 12 9 2 1 30 8 22

2. RB Leipzig 23 12 7 2 3 20 15 5

3. B. Moenchengladbach 21 12 6 3 3 21 21 0

4. Borussia Dortmund 20 12 6 2 4 29 16 13

5. Hoffenheim 20 12 5 5 2 21 15 6

6. Schalke 04 20 11 6 2 3 14 10 4

7. Eintracht Frankfurt 19 12 5 4 3 14 12 2

8. Hannover 18 11 5 3 3 15 11 4

9. Bayer Leverkusen 17 12 4 5 3 25 18 7

10. Augsburg 16 12 4 4 4 16 14 2

11. Stuttgart 16 12 5 1 6 12 15 -3

12. Mainz 15 12 4 3 5 13 17 -4

13. Wolfsburg 14 12 2 8 2 16 17 -1

14. Hertha Berlim 14 12 3 5 4 16 19 -3

15. Hamburgo 10 11 3 1 7 10 18 -8

16. Freiburg 8 12 1 5 6 7 24 -17

17. Werder Bremen 5 11 0 5 6 4 14 -10

18. Colônia 2 12 0 2 10 4 23 -19

* AFP