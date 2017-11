Lanús vai à final da Libertadores com virada histórica

Buenos Aires 01/11/2017 | 02h07

Lanús avançou nesta terça-feira a sua primeira final de Copa Libertadores ao bater o também argentino River Plate por 4 a 2, em um jogo de volta eletrizante, no qual a equipe local reverteu um resultado negativo de forma espetacular.

José Sand (45 e 46), Lautaro Acosta (61) e o uruguaio Alejandro Silva (68, de pênalti) anotaram para o Lanús, que perdia nesta terça por 2 a 0, após os gols de Ignacio Scocco (17, de pênalti) e Gonzalo Montiel (23), com o agravante de o River ter vencido o jogo de ida por 1 a 0.

O gol decisivo foi marcado após um pênalti apontado pelo sistema de vídeo-arbitragem (VAR), já que o árbitro colombiano Wilmar Roldán não percebeu, de início, uma falta de Montiel sobre Pasquini na área.

O River terminou a partida com dez homens, após a expulsão de Ignacio Fernández, já nos descontos.

Lanús enfrentará na final o vencedor do confronto entre Grêmio e o equatoriano Barcelona. Os gaúchos ganharam o jogo de ida por 3 a 0, em Guayaquil.

Sob as ordens do técnico Jorge Almirón, Lanús obteve a classificação histórica com Esteban Andrada - José Luis Gómez, Rolando García Guerreño, Diego Braghieri e Maximiliano Velázquez (Santiago Zurbriggen, 90) - Román Martínez (Leandro Maciel, 71), Iván Marcone e Nicolás Pasquini - Alejandro Silva (Nicolás Aguirre, 84), José Sand e Lautaro Acosta.

River, treinado por Marcelo Gallardo, jogou com Germán Lux - Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola e Milton Casco (Alexander Barboza, 90) - Leonardo Ponzio e Ariel Rojas (Nicolás de la Cruz, 71) - Enzo Pérez (Carlos Auzqui, 57), Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco.

* AFP

