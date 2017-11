Laboratório do Hospital São José, em Joinville, é alvo de assalto /

Segurança 07/11/2017 | 10h59 Atualizada em

O laboratório de análises clínicas do Hospital Municipal São José, em Joinville, foi alvo de roubo no início da manhã desta terça-feira. Segundo a Prefeitura, um homem armado entrou no local, por volta das 5 horas, e anunciou o assalto.

Dentro do imóvel, estavam três servidores municipais que foram surpreendidos pelo assaltante. Como o laboratório só atende as demandas internas, não havia nenhum paciente dentro do recinto. O criminoso conseguiu levar uma bolsa de uma das funcionárias, fugindo em seguida.

Ainda conforme o governo municipal, o imóvel é alugado e funciona anexo ao Hospital, a entrada no estabelecimento é feita pela rua Carlos Lange. Como não tem fachada de identificação, existe a possibilidade de o assaltante ter confundido o laboratório com uma residência.

O boletim de ocorrência será registrado ainda na manhã desta terça-feira. Os vídeos das câmeras de monitoramento do local serão fornecidos à polícia para ajudar na identificação do suspeito. Ninguém ficou ferido durante a ação.

