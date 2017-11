Keita recebe dura multa por habilitação falsa

Berlim 07/11/2017 | 11h47

Um dos principais jogadores do RB Leipzig, o guineano Naby Keita foi condenado a pagar multa de 415 mil euros por tentar utilizar carteira de habilitação falsa, segundo informações do jornal Bild nesta terça-feira.

O informativo estabeleceu o valor fazendo um cálculo baseado no salário do atleta. Na Alemanha, as multas desde tipo são proporcionais aos vencimentos do acusado.

O tribunal de Leipzig, contactado pela agência SID, filial da AFP, confirmou a punição. No entanto não especificou o valor, que se trata de uma multa de "seis cifras".

Os magistrados de Leipzig acusam Keita de tentar obter carteira de habilitação alemã apresentando falsas autorizações para dirigir de seu país de origem.

O meia de 22 anos foi indicado para a Bola de Ouro 2017 e já assinou contrato para defender o Liverpool na próxima temporada. Keita apresentou recurso.

Em 2014, o atacante do Borussia Dortmund, Marco Reus, foi multado em 540 mil euros por dirigir sem habilitação mais de uma vez.

* AFP