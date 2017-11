Kassab participa de encontro de secretários de tecnologia em Florianópolis

Moacir Pereira 19/11/2017 | 21h59 Atualizada em





Ministro estará em evento no Sapiens Park Foto: Betina Humeres / Diário Catarinense

O ministro Gilberto Kassab estará nesta segunda-feira em Florianópolis. Vai participar de encontro nacional de secretários de tecnologia, no Costão do Santinho, e irá à reunião do Conselho Consultivo do Projeto InovAMFRI. Na ocasião, o presidente do Conselho, Paulinho Bornhausen, lançará o edital de parceria público-privada para implantação do Distrito de Inovação da Região de Itajaí, com investimento de R$ 1 bilhão.

O evento é no auditório da Softplan, no Sapiens Park.

Cenários

Associação Empresarial de Joinville terá nesta segunda-feira, às 18h30min, uma convidada especial na reunião semanal. A jornalista Eliane Cantanhêde, da Globo News e do Estadão, fará palestra sobre “Perspectivas Políticas e Econômicas do Brasil após a crise”.

Mérito

Será nesta segunda-feira, às 19h, a entrega da Comenda do Legislativo Catarinense a 49 instituições e personalidades estaduais. A condecoração é anual e os homenageados são indicados pelos deputados estaduais. Entre os condecorados destacam-se Eduardo Pinho Moreira, Ivan Tauffer, Delfin Peixoto Filho(in memorian), Paulo Bornhausen, Osvaldo Silva Filho, Ninfo Köenig, Ulrich Kuhn e Claudio Gastão da Rosa Filho. Entre as entidades, o Hemosc e a Chapecoense.





