Juve-Barça fazem duelo estrelado na Liga dos Campeões; PSG recebe Celtic

Paris 21/11/2017 | 12h27

Atravessando momento ruim na Serie A, a Juventus vai receber o Barcelona nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões em busca da recuperação e da vaga nas oitavas de final do torneio, enquanto Bayern de Munique e Paris Saint-Germain brigam pela liderança do grupo B.

A Velha Senhora vem de derrota por 3 a 2 para a Sampdoria e vê a líder Napoli se distanciar no Campeonato Italiano. O confronto com os catalães não vem em bom momento, já que o time de Messi e companhia tem 10 pontos na liderança do grupo D e precisa apenas de um empate para confirmar a vaga no mata-mata.

Já no grupo B, PSG e Bayern estão confirmados na próxima fase da competição. No entanto, os bávaros ainda sonham com a primeira colocação da chave, o que está sendo atrapalhado pela derrota por 3 a 0 para os franceses no Parque dos Príncipes. O resultado acabou condenando o técnico italiano Carlo Ancelotti.

Mas depois do retorno de Jupp Heynckes ao comando da equipe, o Bayern se recuperou na Champions e na Bundesliga. O próximo duelo é contra o Anderlecht fora de casa. Liderados por Neymar, Cavani e Mbappé os franceses recebem o Celtic. Em caso de vitória dos dois times, PSG e Bayern vão decidir a liderança na Allianz Arena na última rodada.

Terceiro colocado do grupo C a quatro pontos do Chelsea (2º) e a cinco da Roma (1º), o Atlético de Madri precisa vencer os italianos para se manter vivo na briga pela vaga nas oitavas. Os empates contra o frágil Qarabag (0-0, 1-1) complicaram o caminho dos comandados de Diego Siemone, que precisam de tropeços dos Blues e da líder para ainda sonharem.

Com 100% de aproveitamento em quatro jogos, o Manchester United está virtualmente classificado para a próxima fase. O time comandado pelo português José Mourinho, garantido na Champions por conta do título da Liga Europa na última temporada, precisa apenas de um empate contra o Basel para garantir a primeira posição do grupo A.

CSKA e Basel brigam pela segunda vaga do grupo. Os russos recebem o Benfica, que ainda não somou pontos na competição.

-- Programação dos jogos de quarta-feira pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões (horário de Brasília):

- Grupo A:

(15h00) CSKA Moscou (RUS) - Benfica (POR)

(17h45) Basel (SUI) - Manchester United (ING)

Classificação: Pts J G E P gf gc dif

1. Manchester United 12 4 4 0 0 10 1 9

2. Basel 6 4 2 0 2 8 5 3

3. CSKA Moscou 6 4 2 0 2 5 8 -3

4. Benfica 0 4 0 0 4 1 10 -9

- Grupo B

(19h45) Paris SG (FRA) - Celtic Glasgow (SCO)

Anderlecht (BEL) - Bayern de Munique (ALE)

Classificação: Pts J G E P gf gc dif

1. Paris SG 12 4 4 0 0 17 0 17 (Classificado)

2. Bayern de Munique 9 4 3 0 1 8 4 4 (Classificado)

3. Celtic 3 4 1 0 3 4 10 -6

4. Anderlecht 0 4 0 0 4 0 15 -15

- Grupo C:

(15h00) Qarabag (AZE) - Chelsea (ING)

(17h45) Atlético Madri (ESP) - AS Roma (ITA)

Classificação: Pts J G E P gf gc dif

1. AS Roma 8 4 2 2 0 8 4 4

2. Chelsea 7 4 2 1 1 11 7 4

3. Atlético Madri 3 4 0 3 1 2 3 -1

4. Qarabag 2 4 0 2 2 2 9 -7

- Grupo D:

(17h45) Sporting Portugal (POR) - Olympiakos (GRE)

Juventus (ITA) - Barcelona (ESP)

Classificação: Pts J G E P gf gc dif

1. FC Barcelona 10 4 3 1 0 7 1 6

2. Juventus 7 4 2 1 1 5 5 0

3. Sporting Portugal 4 4 1 1 2 5 6 -1

4. Olympiakos 1 4 0 1 3 3 8 -5

* AFP