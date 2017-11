Júnior Dutra e Rômulo não treinam, mas técnico espera contar com eles

Avaí 25/11/2017 | 18h19 Atualizada em

Foto: Cristiano Estrela / Diário Catarinense

O torcedor que foi para a Ressacada acompanhar o último treino do Avaí, neste sábado, antes do jogo contra o Atlético/PR, domingo, 17h, na Ressacada, foi com a esperança de ver os atacantes Júnior Dutra e Rômulo em campo, mas isso não aconteceu. Os dois atletas ficaram no departamento médico no processo de recuperação de suas lesões e ainda são dúvidas para este jogo. Mesmo assim, Claudinei Oliveira não deixou de fazer o trabalho de bola parada para os últimos ajustes na equipe.

O treino deste sábado foi aberto para o torcedor, que fez o chamamento para o “Treino dos Mil”, mas a presença da torcida não chegou nesta marca. Mesmo assim, quem esteve lá aproveitou para apoiar e passar mensagens positivas para o grupo antes da decisão deste domingo. Quando o grupo subiu para o gramado, já se observou as ausências de Júnior Dutra, que se recupera de uma pequena lesão no posterior da coxa esquerda, e do atacante Rômulo, que sentiu uma lesão no ombro no treino de posicionamento de sexta-feira. Neste momento, os dois não tem presença garantida na partida deste domingo, mas ao site oficial do clube, Rômulo disse que está confiante e que vai para o jogo para ajudar a equipe conquistar os três pontos.

A atividade começou com a tradicional rodinha de bobo e na sequência o grupo partiu para um recreativo, para descontrair os atletas e também os torcedores que compareceram na Ressacada. Na sequência, Claudinei Oliveira comandou um trabalho de bola parada montando a equipe que ele pretende mandar para o jogo. O time trabalhou com Douglas, Maicon, Betão, Alemão, João Paulo; Judson, Pedro Castro, Marquinhos; Luanzinho, Lourenço, Maurinho. Se Júnior Dutra e Rômulo não jogarem, este será o time.

