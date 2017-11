Junior Dutra é dúvida do Avaí para jogo contra o Atlético-PR, na Ressacada

Série A 22/11/2017 | 17h27 Atualizada em

O Avaí pode ter um desfalque importante para o próximo e decisivo duelo no Campeonato Brasileiro. Artilheiro da equipe na temporada, com 16 gols, o atacante é dúvida para a partida contra o Atlético-PR, às 17h de domingo, na Ressacada. Ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, o jogador deixou o gramado com dores musculares. Conforme comunicado do Leão, o atleta está sob os cuidados do departamento médico.

Em compensação, a equipe azurra tem um retorno importante. O goleiro Douglas cumpriu a suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. No jogo passado, ele foi substituído por Kozlinski. O arqueiro participou da atividade com bola no CFA da Ressacada na manhã desta quarta-feira. O treinamento contou apenas com atletas que não atuaram ou estiveram em campo por menos de 45 minutos no triunfo sobre os paulistas, na última segunda-feira.

Nesta quinta, os atletas do Leão treinam novamente no período da manhã. Com 39 pontos e a um para conseguir sair da zona de rebaixamento, o Avaí precisa vencer o Atlético-PR para chegar à última rodada do Brasileirão com chances de permanecer na elite nacional.





