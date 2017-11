Judson destaca pegada do Avaí e quer de novo a "força da arquibancada" 

Volante 21/11/2017 | 20h00 Atualizada em

Os três pontos conquistados em casa renovaram os ânimos no Avaí para os próximos dois desafios no Brasileirão. Agora, o time precisa vencer a segunda partida seguida na Ressacada, diante do Atlético-PR, às 17h de domingo, e depois contra o Santos, na Vila Belmiro, no encerramento do campeonato. Para o volante Judson, a garra que a equipe demonstrou na vitória sobre o Palmeiras precisa se repetir para salvar o Leão da queda.

— Mais uma vez nossa temporada está em jogo e só a vitória interessa. Nosso grande objetivo é deixar o Avaí na Série A e essas duas últimas partidas decidirão tudo. Temos que manter essa pegada do jogo com o Palmeiras para sair de qualquer forma com os três pontos. É o último confronto em casa e, novamente, contamos com a força das arquibancadas, que fez toda a diferença — ressalta o jogador azurra.

No confronto de segunda-feira, Judson alcançou a marca de 32 jogos com a camisa do Avaí no Brasileirão deste ano. É um dos jogadores que mais defendeu o time no campeonato, atrás apenas de Betão (34 jogos) e junto com Alemão e Rômulo (ambos com 32). Na temporada, o volante soma 47 partidas pelo clube.

Judson salienta que o jogo diante do time paulista era de vida ou morte para o Leão, que não poderia obter outro resultado que não fosse a vitória para se manter na luta contra o rebaixamento.

— Esses três pontos conquistados foram fundamentais para nós. Lutamos muito em campo, nos dedicamos até o segundo final e, felizmente, conseguimos sair com esse grande resultado, que nos dá confiança para seguir em frente nessa briga para manter o clube na primeira divisão — destaca Judson.

O elenco avaiano se reapresenta na manhã desta quarta para iniciar a preparação para o jogo de domingo.

