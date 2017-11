 Judson desfalca o Avaí no jogo da permanência diante do Santos

Série A 26/11/2017 | 19h54 Atualizada em

Nós acréscimos da vitória do Avaí por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, neste domingo na Ressacada, o volante Judson, que fez uma grande partida, recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso do duelo contra o Santos, na próxima semana, na Vila Belmiro.

O volante azurra fez uma falta na intermediária do Leão e depois ficou retardando a cobrança de Felipe Gedoz, parando em frente à bola, já nos acréscimos. Assim, o jogador não atuará no jogo que pode valer a permanência do time azurra na Série A.

Para o seu lugar, o técnico Claudinei Oliveira pode optar por Wellington Simião, Juan ou Lucas Otávio. A definição deve sair durante os treinos da semana.

— Nesse momento, não tem o que inventar, tem que fazer o mais simples possível. Saiu um volante, entra um volante. Não concordo com o cartão que ele tomou. O jogador estava querendo adiantar a bola para cobrar a falta, ele pediu para o árbitro para colocar no lugar certo e tomou o amarelo. É um desfalque sentido, mas a gente tem que apostar em quem está entrando. Quem entrar ali, a gente sabe que vai dar conta — destacou o técnico Claudinei Oliveira após o duelo.

