Judson defende trabalho de Claudinei no Avaí e quer mostrar que permanência é possível

Série A 10/11/2017 | 15h15 Atualizada em

A situação envolvendo uma saída antecipada de Claudinei Oliveira do comando técnico do Avaí foi contornada. O treinador segue no cargo. Montou a equipe e estará na área técnica azurra no confronto das 19h deste sábado, na Arena Corinthians. Para o volante Judson, não passou de informações que soube pela imprensa. Até porque demonstrou estar determinado a contribuir com o time pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.

— Quando todo mundo acha que não dá, a gente consegue ter êxito. E aí depois vão ficar se perguntando o que foi, claro. Sabe que tudo é possível, e vamos lutar, vamos buscar. Sobre a questão do professor Claudinei ficamos sabendo pela imprensa, eu particularmente. Não houve nenhum comentário da parte dele, ou do presidente. A vida que segue. Faltam cinco jogos, são cinco decisões e passa por amanhã (sábado) contra o Corinthians e vamos lutar — disse o atleta, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Jogador que despontou no Avaí na campanha do acesso à elite nacional do ano passado, Judson está no clube ainda antes da chegada do treinador. Conhece bem o trabalho de Claudinei Oliveira e defende a continuidade em prol da permanência na Série A.

— Eu acho o trabalho positivo. Tivemos o acesso ano passado, fomos vice-campeões estaduais e fizemos uma boa Série A. Estamos na zona de rebaixamento, mas se conseguirmos livrar essa nação do rebaixamento, vamos entrar para a história do clube. O professor tem uma filosofia, colocou a formação que ele acha que é a melhor. Ano passado deu certo, esse ano foi mais irregular, mas sabemos que Série A é só time bom. Leia mais notícias sobre o Avaí

Confira a tabela da Série A do Brasileiro