Jovem goleiro espera por estreia no Figueirense no último jogo do ano

Alisson, de 22 anos, espera ter chance de fazer seu primeiro jogo no time profissional do Figueira

O Figueirense pode ter um novo goleiro sob o travessão no último jogo da temporada. É o que espera o jovem Alisson, de 22 anos. O Alvinegro vai enfrentar o Paysandu às 21h30min de sexta-feira, no Orlando Scarpelli, sem aspirações na Série B do Campeonato Brasileiro. Desta forma, está aberta a possibilidade do atleta formado na base do clube fazer sua primeira partida como profissional.

- Pode ser que aconteça (estreia). Ainda ninguém me deu confirmação. Tenho me preparado e se ocorrer, estou pronto. Para mim é importante este jogo, ainda que não seja o da vida. Acho que é para deixar boa impressão e mostrar ao torcedor que tenho condição de ser o goleiro do Figueirense — afirmou o arqueiro, em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira.

Depois de assegurada a permanência na Série B na última sexta-feira, os atletas se reapresentaram nesta quarta-feira. O técnico Milton Cruz ainda não mostrou se pretende dar oportunidade para atletas que tem atuado pouco ou que sequer foram aproveitados, como é o caso de Alisson — no banco de reservas em 32 jogos no ano. Com Milton na área técnica no Scarpelli, a equipe alvinegra ganhou seis e empatou um dos oito jogos em casa. A motivação para a última rodada é melhorar um pouco mais a campanha como mandantes.

- É um jogo que pelas pretensões não vale nada, mas para quem vai atuar vale muito. Queremos manter a sequência no Scarpelli, a sequência positiva. Vamos entrar para ganhar. Queremos terminar com um bom resultado e premiar o torcedor neste final — disse o postulante a goleiro titular na noite de sexta-feira.

