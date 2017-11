Joinville recebe Campeonato Estadual amador a partir desta quinta /

Toque de Letra 01/11/2017 | 20h41 Atualizada em

Começa nesta quinta, no Estádio Sadalla Amin Ghanem, do América Futebol Clube, a etapa estadual do Campeonato Catarinense não Profissional Adulto. Participam os campeões das cinco competições regionais não profissionais. O América será o representante de Joinville na competição.

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte

Além do Rubro, vão jogar: EC Cometa (campeão da Copa Oeste); Náutico FC (campeão da Copa Interligas, da Grande Florianópolis); Carlos Renaux (campeão da Copa Krona do Vale do Itajaí); e o Metropolitano (campeão da Copa Sul dos Campeões). Veja a tabela de jogos abaixo.

Primeira fase

Quinta

17h00 - América x Náutico

Semifinais - Sexta

15h00 - Cometa x Metropolitano

17h00 - Vencedor da primeira fase x Carlos Renaux

Final - Sábado

16h00 - Vencedor da semifinal 1 x vencedor da semifinal 2