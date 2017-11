Jogadores do Figueirense lamentam empate fora de casa, mas ressaltam "caminho certo" 

Campeonato Brasileiro 14/11/2017 | 22h53 Atualizada em

Figueirense, de Jorge Henrique, ficou no 1 a 1 com o Vila Nova nesta terça-feira

O Figueirense deixou escapar a chance de praticamente assegurar a permanência na Série B na noite desta terça-feira, com o empate com o Vila Nova por 1 a 1. O time saiu na frente no Serra Dourada, com gol de Luidy logo no início da partida, mas cedeu o empate ainda no primeiro tempo, gol de Claudinei. Para os jogadores do Alvinegro, o sentimento depois do confronto foi de tristeza.

— Sentimento é de tristeza. Saímos na frente, sofremos gol de empate, tentamos depois marcar e não conseguimos — disse o zagueiro Henrique Trevisan ao deixar o gramado.

O zagueiro Naylhor também admitiu um sentimento de tristeza, e frisou que o time poderia ter dado algo a mais no duelo com o Vila Nova.

— Muito triste, sentimento que poderíamos ter dado mais. A gente sabe que precisa de resultado bom, principalmente fora de casa, pra garantir a nossa permanência na Série B. Vamos para o próximo jogo sabendo que nosso grupo é muito forte, fechado, vamos conseguir a vitória fora de casa. Ideal seria se tivesse sido hoje (terça), mas a gente sabe que estamos no caminho certo — ressaltou.

Para o lateral João Lucas, o Figueirense enfrentou um adversário forte, com os times precisando vencer para subir na tabela. O Vila ainda mantinha alguma possibilidade de brigar pelo acesso, enquanto o Alvinegro luta para se garantir na Série B.

— Jogo quente, forte, os dois times precisando do resultado, creio que tivemos as melhores oportunidades nos contra-ataques. O time lutou até o fim, torcida tem que ter orgulho. Vamos brigar fora de casa agora para garantir a permanência. Agora é descansar e dar o máximo lá (Estádio Alfredo Jaconi) pra sair com vitória — frisou.

Sexta-feira, às 21h30min, o Figueirense enfrenta o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

