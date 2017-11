Jogadores do Avaí reconhecem superioridade do Coritiba na derrota fora de casa

Série A 04/11/2017 | 23h22 Atualizada em

O Avaí voltou a decepcionar neste sábado. Ao ser goleado pelo Coritiba por 4 a 0, no Estádio Couto Pereira, o time catarinense se manteve na zona de rebaixamento da Série A. Para o meia Marquinhos, o Coxa soube aproveitar as oportunidades que criou no jogo.

— É coisa de jogo, eles aproveitaram as oportunidades. A primeira chance de gol foi nossa. Depois, aproveitaram escanteio, no pênalti ali foi duvidoso. Depois, logo no começo do segundo tempo, tomamos o gol. Temos que reconhecer que a equipe deles foi superior e saiu vitoriosa — avaliou Marquinhos, que frisou a importância do próximo compromisso da equipe, quarta-feira, contra o Bahia, na Ressacada. — É coisa que acontece, todos temos que assumir, assim como nas vitórias todos assumem. Agora tem que assumir. Time está bem, foi jogo atípico hoje (sábado), placar elástico. Temos que unir forças, juntar os cacos, fazer grande jogo em casa e sair com a vitória — projetou.

O zagueiro Betão disse que única saída para o Avaí é somar pontos para sair da zona de rebaixamento. Já o goleiro Douglas salientou a superioridade do adversário.

— A gente não queria perder de forma alguma, mas o Coritiba foi superior, não no volume de jogo, mas na maturidade de fazer os gols nas nossas falhas. Tivemos uma noite infelizmente. Agora temos mais um confronto direto em casa e ainda temos chances de sair da zona de rebaixamento — frisou Douglas.

