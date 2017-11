Jogadores do Avaí aplaudem Kozlinski, que é abraçado por Douglas no vestiário

Vídeo 21/11/2017 | 20h29 Atualizada em

Convocado em um momento decisivo para o Avaí, Kozlinski não decepcionou. O goleiro esteve seguro e fez defesas importantes no fim do jogo em que o Leão venceu o Palmeiras. Foi aplaudido pelo torcedor azurra. Na saída do gramado da Ressacada, chorou ao lembrar os meses em que passou na reserva após falhar na derrota para o Fluminense. Nesta terça-feira, o clube divulgou nas redes sociais um vídeo com parte da entrevista dele e da chegada no vestiário, quando foi aplaudido e recebeu um abraço de Douglas.

Confira:

TMJ, @maukozlinski! #JamaisDuvideDoAvaí Uma publicação compartilhada por Avaí Futebol Clube (@avaifc) em Nov 21, 2017 às 12:58 PST









