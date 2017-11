Jogadoras do Kindermann fazem minuto de silêncio em homenagem à Chapecoense

Futebol 28/11/2017 | 20h31 Atualizada em

As jogadoras do Kindermann, de Caçador, prestaram uma singela homenagem às vítimas do acidente com o avião da Chapecoense, há quase um ano. Antes do treinamento da tarde desta terça-feira, as atletas lembraram a data com um minuto de silêncio.

Entre elas estava a atleta Tauane Sousa. Ela defendeu o time feminino da Chape na disputa da Copa do Brasil semanas antes da tragédia na Colômbia. Ela não esquece do clima positivo no clube pela ascensão na Copa Sul-Americana.

— Jogar em Chapecó foi uma experiência bacana. Foi minha primeira Copa do Brasil adulta e fomos muito bem recebidas por Chapecó. Tivemos contato com os jogadores que estiveram na tragédia. Quando íamos reclamar de alguma dor, sempre tinha um jogador do elenco principal deles conosco na fisioterapia. Os atletas pareciam estar bem animados com a fase que estavam vivendo. Eu, particularmente, amo aquele lugar e a maneira com que eles receberam o futebol feminino naquela competição — comentou a atleta.