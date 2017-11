João Paulo pede o apoio da torcida do Avaí e garante: "Jamais vamos jogar a toalha" 

Série A 07/11/2017 | 17h44 Atualizada em

João Paulo deve retornar à lateral-direita do Avaí contra o Bahia

O Avaí não tem tempo a perder. Para iniciar a recuperação na tabela e sair da zona de rebaixamento, o time precisa vencer o Bahia nesta quarta-feira, às 19h30min, na Ressacada. Na coletiva de imprensa desta terça-feira, o lateral João Paulo reforçou o pedido de apoio ao torcedor azurra, assim como o técnico Claudinei Oliveira já havia feito após a derrota para o Coritiba, no fim de semana.

— Está muito claro que, se a gente ganhar esse jogo, uma combinação, a gente saiu da zona. Está muito embolado. Então, jamais vamos jogar a toalha e, enquanto houver esperanças, chances matemáticas, reais e claras, a gente vai brigar até o final. A gente espera que o torcedor acredite também, porque nós acreditamos muito e precisamos da força deles. A gente está muito unido e precisamos desse apoio extracampo também pra que dê tudo certo e a gente comemore depois todos juntos — destaca o lateral-esquerdo.

João Paulo cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na partida em Curitiba e deve retornar ao time titular no lugar de Capa. O lateral elogia os companheiros de equipe e se diz pronto caso seja o escolhido pelo técnico.

— A gente tem que estar sempre seguro, trabalha pra isso. Temos jogo muito difícil amanhã, não pode colocar dúvida na cabeça. Se o professor realmente optar por mim, tenho que estar preparado pra dar o meu melhor. Hoje (terça) ele (Claudinei) vai definir o time, está à mercê dele, se ele opta, a gente tem que estar pronto — diz.

Contra o Bahia, adversário que também luta para escapar do rebaixamento, o Avaí ainda deve mudar na lateral-direita, com a provável escalação de Maicon. O Leão é o 19º colocado na tabela, com 35 pontos.

