JEC estreia "novo time" neste domingo diante do Tubarão /

Futebol 10/11/2017 | 19h46 Atualizada em

Julian Tobar, comandante do time júnior, será o treinador do JEC neste confronto

Julian Tobar, comandante do time júnior, será o treinador do JEC neste confronto

0 técnico Julian Tobar confirmou nesta sexta, em entrevista coletiva, que a equipe do JEC já está definida para a partida deste domingo, às 17 horas, contra o Tubarão, no Sul do Estado. No entanto, o treinador não revelou quais serão as peças que entrarão em campo em Tubarão.

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte

Pelo que trabalhou na quinta-feira, a equipe deve ter: Ferreira; Lucas Sun (Thierry), Igor, André Baumer e Gustavo; Júnior Sutil (Murilo), Formiga, Janderson, Mateus Silva e Patrick; Adriano. As dúvidas ficam porque o treinador do JEC não informou quem vai assumir as posições.

O Joinville pode confirmar presença na final da Copa Santa Catarina mesmo que perca para o Tubarão. Para isso, basta que o duelo entre Brusque e Inter de Lages, marcado para as 17h, no Estádio Augusto Bauer, não tenha um vencedor.