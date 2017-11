JEC acerta com novo patrocinador para 2018 /

Futebol 27/11/2017 | 19h47 Atualizada em

O Joinville vai apresentar sua nova camisa para a temporada de 2018 na próxima semana. O modelo é mais parecido com o uniforme de 2014, fabricado pela Umbro, no qual o preto aparecia com maior destaque – está nas mangas, na lateral da camisa e na parte de trás do uniforme. Uma das novidades também é a presença da UniSociesc, que terá sua marca exposta de trás da peça – abaixo do número. A camisa deve custar R$ 159.

O acordo com a UniSociesc, nova patrocinadora do clube, prevê projetos entre as duas instituições, inclusive o retomada da TV JEC, que terá parceria do curso de jornalismo da entidade. O outro projeto é relacionado à pós-graduação, com o desenvolvimento de cursos e capacitação na área do esporte.

Placas no campo, na arquibancada e camarote são as contrapartidas do JEC.