Jasc iniciam em Lages e já tem medalhista no atletismo e no ciclismo 

Dança, música e muitas cores. A 57ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) iniciaram oficialmente na noite desta sexta-feira em Lages. O público lotou o Ginásio Jones Minosso para dar as boas-vindas as 96 delegações que vão lutar por medalhas e troféus na competição até o dia 11. Os competidores entraram juntos, simbolizando a confraternização. Durante o dia, já teve medalhas entregues no atletismo e no ciclismo.

Ao todo, cerca de 4,6 mil atletas disputam os Jogos em 26 modalidades, desde o xadrez até o futebol e o vôlei. Para receber os competidores, além das famílias e toda a estrutura necessária para os Jogos, a prefeitura recebeu aporte do governo do Estado de R$ 2,5 milhões para reforma de espaços esportivos.

Presidente da Fesporte, Erivaldo Caetano Júnior, o Vadinho, destaca que o palco esportivo está montado para um grande show dos atletas. Ele reforça que a expectativa é a melhor possível, principalmente por causa da mobilização dos municípios, atletas, governo do Estado e cidade-sede. E que a meta não é somente resgatar o orgulho, mas a imagem dos Jasc.

— Estamos muito felizes com tudo que está acontecendo. Os Jogos Abertos são sazonais, tiveram momento de pico e depois caíram. Nos últimos anos, em especial o ano passado com a ausência do evento, a responsabilidade aumentou muito. Então, estamos trabalhando muito para buscar o orgulho do atleta catarinense — assegura.

Blumenau começa com ouro no atletismo

Favorita ao título no arremesso de peso, Amanda Scherer, 20 anos, não decepcionou e conquistou nesta sexta-feira a primeira medalha de ouro dos Jasc. A atleta de Blumenau ainda bateu o recorde da prova, com 15m24cm, no Estádio Vidal Ramos Júnior. Bastaram três tentativas da série de seis arremessos para ela superar uma das marcas mais antigas dos Jogos, de Marinalva dos Santos, atleta que competiu por Chapecó em 1992, no evento realizado em Joinville.

No atletismo, a velocista Anny de Basse, 20, de Balneário Camboriú, subiu ao lugar mais alto do pódio nos 100 metros rasos. Ela fez o tempo de 12seg11. A atleta de Joinville, Tamiris de Liz, acabou na segunda colocação. No masculino, Jonatan Rodrigues, 22, de São José, fez os 100 metros rasos em 10seg66 e faturou o ouro. prata ficou com Willian Deschamps, de Blumenau.

No ciclismo cross country, entre 70 competidores, Gustavo de Freitas, 41, mais conhecido como Maninho, sagrou-se campeão e garantiu o ouro para Joinville na prova disputada na localidade de Pedras Brancas, na pista de Lages. O segundo lugar ficou com Alair Xavier, de Rio do Sul, e o terceiro com Marcelo Moser, de Blumenau.

Neste sábado, a partir das 9h, ocorrem as provas do ciclismo contra o relógio individual, no posto da Polícia Militar Rodoviária, e no domingo, no mesmo horário, o ciclismo de estrada.

Confira as datas, as modalidades e os locais das competições

Atletismo - de 3 a 5/11.

Local: Estádio Vidal Ramos.

Basquete masculino - de 6 a 11/11.

Local: G.E Ivo Silveira/G.E do C.A.V.

Basquete feminino - de 3 a 8/11.

Local: G.E Ivo Silveira/G.E C.A.V.

Bocha masculino - de 3 a 5/11.

Local: Canchas do Parque de Exposições.

Bocha feminino - de 6 a 8/11.

Local: Canchas do Parque de Exposições.

Bolão 16 masculino - de 9 a 10/11.

Local: Pistas do Clube Caça e Tiro.

Bolão 16 feminino - dia 8/11.

Local: Pistas do Clube Caça e Tiro.

Bolão 23 masculino - de 3 a 5/11.

Local: Pistas do Clube Caça e Tiro.

Bolão 23 feminino - de 5 a 7/11.

Local: Pistas do Clube Caça e Tiro.

Ciclismo - de 3 a 8/11.

Local: Endorfin (C. Country e Marathon); Policia Rodoviária/Painel (Contra Relógio Ind); Shoping (Estrada), Adventure Park/Pedras Brancas (Downhil) e Pista Julio César Sens (Bicicross).

Ginástica artística - de 6 e 7/11.

Local: Sesi.

Ginástica rítmica - de 9 a 11.

Local: Sesi.

Handebol masculino - de 6 a 11/11.

Local: G.E. Jones Minosso/Centro Serra.

Handebol feminino - de 3 a 8/11.

Local: G.E. Jones Minosso/Centro Serra.

Judô - de 4 e 5/11.

Local: 4 e 5. Local: Sesc.

Karatê - de 6 a 8/11.

Local: Sesc.

Natação - de 8 a 10/11.

Local: Clube Caça e Tiro.

Punhobol - de 8 a 10/11.

Local: Campo do Clube Caça e Tiro.

Tênis masculino - de 3 a 6/11.

Local: Quadras do Serrano Tênis Clube/Quadras do Clube Caça e Tiro.

Taekwondo - de 9 e 10/11.

Local: Sesc

Tênis feminino - de 3 a 6/11.

Local: Quadras do Serrano Tênis Clube/Quadras do Clube Caça e Tiro.

Tiro - de 3 a 9/11.

Local: Clube Caça e Tiro.

Voleibol masculino - de 3 a 8/11.

Local: G.E AABB.

Voleibol feminino - de 6 a 11/11.

Local: G.E. Colégio Santa Rosa.

Futebol feminino - de 3 a 8/11.

Local Estádio Vidal Ramos Jr./Campo Amador/Vila Marista/Sesi.

Futsal masculino - de 3 a 8/11.

Local: G.E. Jones Minosso/G.E Clube Caça e Tiro/G.E Sesi.

Futsal feminino - de 6 a 11/11.

Local: G.E. Jones Minosso/G.E Clube Caça e Tiro/G.E Sesi.

