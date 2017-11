Investidores do Figueirense vão processar Alex Bourgeois, ex-CEO

Bastidores 23/11/2017 | 12h10 Atualizada em

O Figueirense vai processar seu ex-CEO, Alex Bourgeois. Em encontro com a imprensa na manhã desta quinta-feira, no Orlando Scarpelli, o grupo investidor que informou que vão entrar na Justiça com ações cíveis e criminais contra o dirigente que esteve por pouco mais de dois meses no clube. As atitudes que embasam os processos são mantidas em sigilo, conforme comunicou o advogado criminalista Gastão Filho.

No entanto, o investidor Claudio Vernalha não escondeu a insatisfação com o ex-companheiro de gestão do Figueira.

- Ele se inseriu e acumulou o cargo de CEO e de diretor de futebol. Disse que faria aporte como investidor e não o fez. A vaidade interfere no futebol, a necessidade de ser estrela – comentou.

Conforme Vernalha, enquanto CEO Alex Bourgeois chegou a encaminhar a mudança de local da sede administrativa do Figueirense, do Orlando Scarpelli para um espaço na SC-401, em Florianópolis, e chegou a aventar que a pré-temporada fosse realizada fora do país. Bourgeois se manifestou em rede social ainda na manhã desta quinta-feira.

Estava aqui tranquilo no meu canto.

Aí os caras chamam uma coletiva pra falar de mim!

Vernalha, grato pela lembrança.

Criar factoides ñ vai resolver os verdadeiros problemas do Figueirense. — Alex Bourgeois (@alexbuju2) 23 de novembro de 2017

Entre outras questões administrativas abordadas no encontro, Vernalha informou que a transição da gestão deve ser concluída até o meio do próximo mês, já com auditoria completa concluída. O investidor que comanda o Figueirense garantiu que nos próximos dias serão quitados os salários de funcionários que estão atrasados (dos atletas estão em dia) e que há expectativa de que mais investidores entrem no projeto de clube-empresa.

