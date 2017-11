"Independente do resultado antes, temos que buscar o nosso", diz ala do Figueirense

Campeonato Brasileiro 16/11/2017 | 19h00 Atualizada em

Grupo do Figueirense fez em Porto Alegre o último treino antes do jogo contra o Juventude, nesta sexta, em Caxias do Sul

Grupo do Figueirense fez em Porto Alegre o último treino antes do jogo contra o Juventude, nesta sexta, em Caxias do Sul Foto: Kadu Reis / Divulgação/Rádio CBN Diário / Divulgação/Rádio CBN Diário

Focado no adversário que tem pela frente, mas sem esquecer de Campinas. O Figueirense pode entrar em campo nesta sexta-feira, contra o Juventude, já com a permanência garantida na Série B. Para o lateral João Paulo, o resultado favorável acontecendo ou não no confronto entre Guarani e Luverdense, o time catarinense vai entrar no gramado do Estádio Alfredo Jaconi para vencer.

— Nosso grupo está bem consciente daquilo que temos buscado. Independente do resultado do jogo antes, temos que buscar o nosso. Se pensar dessa forma, trabalhar durante esses dias que temos até o jogo para somar pontos, creio que faremos grande jogo e com chances do resultado positivo — frisou João Paulo na coletiva de imprensa desta quinta-feira.

Às 19h15min desta sexta, o Luverdense enfrenta o Guarani, em Campinas. Derrota ou empate da equipe de Mato Grosso livra o Figueirense do rebaixamento. Um resultado positivo do Luverdense deixa o Alvinegro na obrigação de derrotar o Paysandu, no Scarpelli, na última rodada.

Figueirense seca Luverdense para carimbar permanência antes de entrar em campo

Para o duelo contra o Juventude, o Figueira não terá o lateral-direito Dudu, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O elenco treinou nesta quinta no Centro de Treinamento do Inter, em Porto Alegre, e depois embarcou para Caxias do Sul. No jogo marcado para as 21h30min desta sexta, o Alvinegro tenta conquistar a primeira vitória fora de casa sob o comando de Milton Cruz.

— Estamos lidando com tranquilidade. Temos feitos bons jogos fora de casa, os últimos três foi empate, mas sempre nós saindo na frente para poder vencer. Infelizmente, estamos pecando e o resultado positivo não vem. Mas estamos tranquilos, conscientes do que temos que fazer. Temos mais uma chance agora para buscar o resultado positivo — destaca João Paulo.

Leia outras notícias do Figueirense

Acesse a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro