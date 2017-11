Ilha em SC está à venda por R$ 5,5 milhões

Pedro Machado 22/11/2017 | 15h25 Atualizada em

Uma imobiliária de Blumenau está intermediando com exclusividade a venda de uma ilha particular em Governador Celso Ramos. A propriedade, localizada na Praia de Palmas, tem 95 mil metros quadrados e custa a “bagatela” de R$ 5,5 milhões – um preço mais baixo do que algumas coberturas de praias badaladas, como Balneário Camboriú.

Segundo informações da ACRC Imóveis, a ilha fica a 800 metros da orla de Palmas e a 40 minutos de lancha de Jurerê Internacional. Em todo o Estado, existem apenas pouco mais de 20 propriedades particulares desse tipo.